„Afumat” criță la volan, un bărbat a fost prins de polițiști în toiul nopții

În toiul nopții, un bărbat din Nușfalău s-a aventurat la drum cu mașina, deși consumul de alcool ar fi trebuit să-l țină în loc.

În data de 31 octombrie, polițiștii din Nușfalău au oprit în trafic un șofer, în jurul orei 2.20.Oamenii legii l-au testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Aparatul a indicat o valoare de 1 mg/l alcool pur în aerul expirat, semn că bărbatul consumase o cantitate semnificativă de alcool.

În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiști.