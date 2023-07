În primele 7 luni din an, polițiștii au prins 15 șoferi drogați

Conducerea sub influența drogurilor pare a fi acum un lucru modă, e cool, și nu se produce doar în rândul tinerilor. Potrivit informării emise de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj (IPJ Sălaj), de la începutul anului și până în prezent, polițiștii au efectuat 42 de testări preliminare de drog, cu aparatele DrugTest. Dintre acestea 15 au fost pozitive. Vârsta persoanelor prinse în trafic conducând sub influența drogurilor este cuprinsă între 20 – 30 de ani.

Potrivit legislației în vigoare, persoanei testate pozitiv i se recoltează și probe biologice, necesare în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor psihoactive. Rezultatele oferite de aparatele DrugTest nu sunt probe în dosarul penal. Acestea indică doar bănuiala că persoana testată ar fi consumat droguri.

IPJ Sălaj ne-a comunicat că testarea preliminară de drog se efectuează de către polițiști doar pentru persoanele care au un comportament nefiresc sau ori de câte ori polițistul consideră că acest lucru este necesar.

Persoanele depistate în trafic, în timp ce conduc sub influența substanțelor cu efect psihoactiv, încalcă prevederile art. 336 alin. 2 din Codul Penal, motiv pentru care li se întocmește dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive. Totodată, acestora li se reține și permisul de conducere în baza prevederilor art. 111, alin 1, lit. b din O.U.G. nr. 195/2002 republicată și li se eliberează o dovadă fără drept de circulație.

Problema cu șoferii prinși drogați la volan este una sensibilă. Ce nu ni se spune de fapt este faptul că, de cele mai multe ori, rezultatele analizelor de sânge pentru persoanele bănuite că au consumat droguri în timp ce se aflau la volan se comunică foarte greu. Șoferul în cauză rămâne, până la primirea rezultatelor, fără permis. Dar ce efecte produce acest lucru pentru cei care sunt șoferi profesioniști? Evident că ei stau și așteaptă rezultatul însă, în tot acest timp ei nu mai pot munci, mulți își pierd locurile de muncă și, prin urmare, nu mai au nici bani cu care să trăiască. Cine răspunde dacă rezultatul care vine într-un final, peste câteva luni bune, este în final negativ? Cine îl despăgubește pe șoferul în cauză? Cine îi dă serviciul și banii pierduți înapoi? Păi e normal într-o țară normală?