Investiții în serviciile medicale din Crișeni

Primarul comunei Crișeni, Călin Morar, a anunțat sosirea primelor componente dintr-un amplu program investițional destinat îmbunătățirii serviciilor medicale la nivel local. Programul a fost accesat de Primăria Crișeni împreună cu medicul Elena Moldovan. „Au sosit primele aparate medicale de ultimă generație: EKG, monitor pentru funcțiile vitale, defibrilator automat, spirometru, spirometru și trusă de prim ajutor pentru intubat. În perioada următoare vor mai sosi un ecograf, o stație de analiză rapidă a sângelui și piese de mobilier medical”, a declarat primarul comunei Crișeni.