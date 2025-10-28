Bugetul programului „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice, va fi suplimentat

Bugetul pentru autovehiculele termice şi hibride din Programul „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice, va fi suplimentat. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redistribuirea bugetului alocat sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla auto în vederea suplimentării fondurilor pentru românii care doresc să-și achiziționeze autovehicule noi cu motoare termice și hibride.

Cerere ridicată

Având în vedere cererea ridicată pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete și autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, Administrația Fondului pentru Mediu a luat decizia redirecționării a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice.

Persoanele fizice se vor putea înscrie în aplicația informatică începând de joi, 6 noiembrie, ora 10, până la data de 15 decembrie 2025, ora 23:59, ori, după caz, până la epuizarea fondurilor disponibile. De asemenea, înscrierea pentru achiziționarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil, rămâne disponibilă, potrivit instituției.

Un număr mai mare de beneficiari

O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum și sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat pașii procedurali conform ghidului de finanțare, vor fi puse la dispoziție pentru noi înscrieri. Astfel, banii alocați suplimentar către componenta clasică a programului oferă posibilitatea unui număr mult mai mare de persoane să aibă parte de sprijin pentru achiziția unei mașini noi, mai puțin poluante.

Buget în valoare de 200 de milioane de lei

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei, iar fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în data de 30 septembrie a acestui an, în doar 13 minute de la lansare.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea: 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid și 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.