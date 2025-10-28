În Zalău, locuri aprobate pentru vânzarea florilor cu ocazia „Luminației”

Primăria Municipiului Zalău a aprobat mai multe locuri unde producătorii și comercianții pot vinde flori cu ocazia „Luminației”. Acestea sunt în apropierea Școlii Generale „Iuliu Maniu”, în zona „Uz Casnic”, la Astralis, lângă sediul poștal, pe zona pietonală de pe strada Unirii, pe platoul din zona centrală a orașului, pe strada Simion Oros și în vecinătatea spațiilor comerciale cu destinația de florărie. Zonele menționate sunt avizate pentru acest tip de activitate până în data de 1 noiembrie 2025.