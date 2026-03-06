Au fost trimiși în judecată hoții seifului din Zalău

S-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor J.T.I. şi C.I.C., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 2 lit. b Cod penal.

În sarcina inculpaților s-a reținut faptul că, în data de 29.11.2025, în baza unei înţelegeri, au spart o casă din Zalău, de unde au furat un seif metalic în care se aflau 60.000 franci elveţieni precum şi bijuterii din aur. Inculpatul J.T.I. a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, iar inculpatul C.I.C. a fost arestat în lipsă, întrucât s-a sustras de la urmărirea penală şi nu a fost găsit până în prezent.

În vederea recuperării prejudiciului cauzat prin comiterea infracţiunii s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui apartament situat în Lupeni, jud. Hunedoara, aparținând inculpatului C.I.C., precum şi asupra unui autoturism aparţinând inculpatului J.T.I.

Cauza a fost înaintată Judecătoriei Zalău, instanţă competentă material şi teritorial pentru judecarea acesteia în primul grad de jurisdicție.

Precizăm faptul că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

M. S.