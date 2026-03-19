German acuzat de șantaj și distrugere, prins de criminaliștii din Sălaj

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj au depistat, zilele trecute, un bărbat, în vârstă de 49 de ani, cetățean străin, urmărit în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile germane în data de 16 martie. Bărbatul este bănuit de săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de șantaj și distrugere prin incendiere, fapte săvârșite pe teritoriul Germaniei, în anul 2021. Bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, față de acesta fiind dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore. Urmăritul va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Cluj, în vederea confirmării măsurii. Cetățeanul german a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj până la preluarea de către autoritățile germane.

