Hoațe de lemne, prinse de polițiștii din Surduc

Polițiștii din Surduc au identificat două femei, în vârstă de 22, respectiv 24 de ani, din orașul Jibou, bănuite de comiterea a două furturi. Cele în cauză sunt bănuite că, la data de 8 ianuarie 2025, ar fi pătruns în curtea unei clădiri din comuna Surduc, de unde, dintr-o anexă, ar fi furat 6 m³ de lemn fasonat. Ulterior, în data de 8 ianuarie 2026, cele două femei ar fi revenit la aceeași clădire, din care au furat 2 m³ de material lemnos fasonat. Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în vederea recuperării prejudiciului cauzat persoanei vătămate și pentru tragerea acestora la răspundere penală.

