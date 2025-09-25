Fraudă cu lemn, descoperită la un ocol silvic privat din Sălaj. Trei suspecți au fost audiați

Polițiștii clujeni au derulat săptămâna aceasta o amplă operațiune în județele Sălaj și Cluj, la data de 24 septembrie. Oamenii legii au efectuat trei percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de fals informatic și fals intelectual, ambele comise în formă continuată.

Trei angajați ai unui ocol silvic privat din Sălaj sunt suspectați că, începând din luna octombrie a anului trecut și până în aprilie 2025, ar fi introdus date false în aplicația SUMAL 2.0. Aceștia au raportat diametre și înălțimi modificate pentru arborii inventariați, reușind în acest fel să mascheze exploatarea unui volum de material lemnos mai mare decât cel consemnat în mod oficial.

Prejudiciu de zeci de mii de lei

Prejudiciul depășește suma de 80.000 de lei, potrivit stiridecluj.ro. Mai mult, o serie de informații privind avizele de însoțire a lemnului au fost manipulate, inclusiv cele referitoare la numărul arborilor și volumul materialului lemnos transportat.

Bunuri și muniție, ridicate de polițiști

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe telefoane, un laptop, documente și înscrisuri, dar și muniție. Cei trei suspecți au fost conduși la audieri la sediul Serviciului de Ordine Publică Cluj. Ulterior, doi dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore, potrivit autorităților.

În acest moment, ancheta este în plină desfășurare, iar polițiștii vor stabili întreaga activitate infracțională a celor trei.