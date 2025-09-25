Drumul județean Bogdana – Buciumi – Agrij – Românași a fost modernizat

Drumul județean 108 A: Bogdana – Buciumi – Agrij – Românași (intersecție cu DN 1F), ce traversează trei comune și șase localități, a fost modernizat complet pentru ca locuitorii și toți cei care tranzitează zona să circule mai sigur, mai confortabil și mai rapid, a anunțat Consiliul Județean Sălaj. Asfalt nou pe întreg tronsonul, trotuare, șanțuri și rigole carosabile, ziduri de sprijin, 12 stații de autobuz și 13 refugii moderne, peste 100 de poduri și podețe reabilitate, căi de acces la proprietăți și drumuri laterale și marcaje rutiere și semne de circulație, acestea sunt investițiile realizate în cadrul programului de lucrări. Investiția a fost a fost realizată în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare drumuri din Țara Silvaniei”, finanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

