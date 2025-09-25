Rezultate remarcabile obținute de liceenii Colegiului Național „Silvania” la examenele Cambridge

Elevii Colegiului Național „Silvania” din Zalău sunt recunoscuți, atât în județ, cât și în întreaga țară și peste hotare, pentru rezultatele deosebite obținute, an de an, la olimpiade și concursuri.

De această dată, colegiul zălăuan se mândrește cu o nouă generație de elevi care a trecut cu succes examenele Cambridge, demonstrând implicarea tinerilor și a cadrelor didactice care i-au îndrumat.

La începutul acestei săptămâni a avut loc festivitatea de premiere a absolvenților examenelor Cambridge, oficial certificați internațional pentru competențele avansate în limba engleză. Întregul examen a fost organizat de EECentre European Examinations din București, iar procesul s-a desfășurat în condiții foarte bune.