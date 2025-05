Fotografi din întreaga lume vin în Sălaj. Începe tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”

Cea de-a VIII-a ediție a taberei internaționale de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste” va fi organizată în Sălaj, în perioada 16 – 23 mai. Acțiunea este derulată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj (Daniel Săuca, manager), Asociația Foto Club Varadinum Oradea (Adela Lia Rusu, manager proiect) și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Silvaniei” (Paul Maghiu, manager). Partenerii proiectului vor fi Summit Agro România, Zestrea Silvană și Hotel Griff.

Fotografi de talie internațională vor trece pragul taberei, ajungând pe meleaguri sălăjene tocmai din Belgia, Hong Kong, Polonia, Croația, Malta, Austria și România. Alături de fermierii pasionați de arta fotografică, aceștia vor arăta, prin fotografiile realizate, frumusețile județului Sălaj, atât prin intermediul postărilor de pe rețelele de socializare, dar și prin participarea la saloanele internaționale de fotografie. Expunerea atracțiilor sălăjene este datorată de potențialul turistic al județului, prin obiectivele sale de interes, ce acoperă o largă paletă, precum biserici de lemn, monumente de patrimoniu, muzee, peisaje și multe altele.

Proiectul va atrage nu doar pasionați ai fotografiei, ci și membri importanți ai comunității locale, precum fermieri sălăjeni și din împrejurimi. Prezența acestora va scoate în evidență atât legătura profundă dintre tradiția agricolă a zonei, dar și valorile culturale promovate prin arta vizuală. Tabăra de fotografie își propune promovarea județului prin prezentarea zonelor etnografice, geografice și culturale, toate cu potențial în atragerea de turiști. Participanții acestei ediții sunt:

Irene Ehrenreich – Austria

MPSA 2; EFIAP/e; GPU CR3; GPU Afrodita; RISF 7; ED-ISF

S-a născut în Austria în 1960. În 2012 a devenit membră a Asociației Naționale de Fotografie (OVF). Câțiva ani a activat în Asociația Națională ca trezorier. S-a alăturat multor expoziții internaționale din întreaga lume și a primit peste 4.000 de acceptări și 220 de premii, în peste 50 de țări. Este membru al PSA, GPU, IIWF, ISF, FIAP și membru pe viață al WPAI, APU, GNG. Din 2017 este jurat internațional și a obținut mai multe titluri onorifice pentru acest job de voluntar. Acest lucru i-a oferit o privire asupra multor lucrări de fotografi străini și o mulțime de recunoaștere a diferitelor practici de realizare a fotografiilor. Temele ei preferate în fotografie sunt: ​​sportul, natura, studioul și, de asemenea, călătoriile. În 2020 a fost numită la OEGPH (Societatea Austriacă pentru Fotografie).

Stefan Stuppnig – Austria

GMPSA/B; B PSA; EFIAP/P; GPU CR 4; GPU VIP 5; GPU Zeus; RISF Silber; OR-ISF: D.ISF

S-a născut în 1960 în Austria. Este membru al Federației Naționale de Fotografie (OVF) și FIAP. A activat în Federația Națională de câțiva ani și este pe scena Competițiilor Internaționale de mai bine de 10 ani. A participat la sute de expoziții internaționale, pentru care a primit peste 11.000 de acceptări, cu peste 1.000 de premii, în peste 70 de țări. Din 2014 este membru al PSA, GPU, IIWF, membru pe viață al WPAI, APU, GNG. Din 2015 este jurat internațional și a primit mai multe diplome onorifice pentru munca sa. În 2020 a fost numit la OEGPH (Societatea Austriacă de Fotografie) și este, de asemenea, membru ISF (IMAGE SANS FRONTIERE). Fotografia sa este despre sport, natură, macro, studio, peisaj și, de asemenea, stradă.

Lewis Ka Yin Choi – Hong Kong

FPSA, GMPSA/P, EFIAP/d1, HonEFIAP, GPU CR-5, Hon.FPSHK, FPSHK, FPSEA, FCAPA, FKPS, FHKPA, FPSM, FGPC, FWIEP, FAPU, ARPS, Onor.FHKYMTPA, Onor.FUPHK, Onor.FUPHK, Onorul MUPHK, Onor. Onor.ECAP, Hon.GMGNG, Hon.Vedic, Hon.WPAI, Hon.APF, Hon.VNPC, Hon.KPS, Hon.CPE, Hon.EHKCC, Hon.EHKSS, Hon.EYMCAPS, Hon.EBLPC, Hon.JSP, S.E.KPS, SEHKCPAC, EEGPC, M.EPPUAPSB, I.EPPUAPSB, GEPSS, M.NPS, MS.CPE, M.CPE, MGNG, SE.SSP, PSA Diamond Exhibitor (PIDC, PIDM, PTD)

Lewis Ka Yin Choi s-a născut în Hong Kong și a studiat în Hong Kong, Canada și SUA. A fost interesat de fotografie încă din școala primară. Când a studiat în Statele Unite pentru diploma de licență, a călătorit cu camerele sale și filmele Kodachrome. După absolvire, s-a întors în Hong Kong, a studiat în continuare fotografia profesională și s-a alăturat Kodak Far East într-un post tehnic. El a fost campionul celui de-al 60-lea Salon Internațional de Fotografie Kodak, în Secțiunea de Diapozitive Picturale a categoriei Proficient, în 1996. Înainte de a părăsi Kodak, în 2005, a fost Manager de Produs în Sisteme de Imagini Digitale și Film pentru a ajuta Kodak să dezvolte oportunități de afaceri pe Internet și servicii de imagistică digitală. În prezent, este inginer profesionist autorizat/înregistrat. În rețelele fotografice, el este vicepreședinte și membru al Consiliului Director al Societății Fotografice din America (PSA), președinte al Societății Fotografice din Hong Kong, director al Serviciului FIAP Photographerʼs Card, ofițer de legătură FIAP, Hong Kong și reprezentant GPU pentru Hong Kong, pentru a sprijini și promova fotografia în întreaga lume.

Jef Lemmens – Belgia

HonEFIAP, EFIAP/d3 și GMPSA/s

Este un fotograf pasionat din Belgia. Și-a achiziționat primul său aparat foto în urmă cu aproape o jumătate de secol. Deși interesul său pentru fotografie a scăzut și s-a scurs de-a lungul anilor, în cele din urmă a înflorit într-o adevărată pasiune. În urmă cu aproximativ 20 de ani, Jef Lemmens s-a alăturat unui club de fotografie local, iar dragostea lui pentru artă a continuat să crească. De-a lungul timpului, aptitudinile și dedicarea lui Jef Lemmens pentru fotografie i-au adus recunoașterea atât în ​​competițiile naționale, cât și cele internaționale. A fost onorat cu distincțiile HonEFIAP, EFIAP/d3 și GMPSA/s. Jef Lemmens a fost, de asemenea, rugat să judece zeci de concursuri foto regionale, naționale și internaționale, precum și să servească drept președinte al unor astfel de concursuri, la fiecare nivel. Angajamentul lui Jef Lemmens față de fotografie se extinde dincolo de propria sa activitate și de concursurile la care participă. El este vicepreședintele propriului club foto „Fotogroep Pallieter Lier” și este membru al consiliului de administrație al unei federații regionale, cu aproximativ 75 de cluburi foto afiliate. În plus, Jef Lemmens este directorul Serviciului Distincții FIAP. Aceste responsabilități îi permit să sprijine și să contribuie la comunitatea mondială de fotografie.

Gottfried Catania – Malta

AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL GM.IAAP IIG/s7 BAPU E.APS/S GM.SSP G.NPS E.CPE ES.CPE On.CPE On.WPAI On.JSP

„Interesul meu pentru fotografie a început la sfârșitul anilor ʼ80, când, ca student, am achiziționat primul meu aparat foto SLR. M-am alăturat clubului fotografic local, am început să particip cu oarecare succes la competiții locale și chiar am câștigat câteva acceptări și câteva premii în saloanele internaționale, ceea ce a dus la realizarea AFIAP, la începutul anilor ʼ90. Hobbyul meu a trebuit apoi să fie lăsat deoparte, o lungă perioadă de timp, timp în care m-am căsătorit, am avut patru copii (inclusiv tripleți), mi-am schimbat cariera de mai multe ori și m-am întors la studii. În acest timp, am rămas interesat de fotografie, în special, în timpul călătoriilor, dar nu am mai concurat la concursuri. Mi-am terminat doctoratul în iunie 2018 și, dintr-odată, am avut mult timp la dispoziție – acest lucru a condus la redescoperirea pasiunii mele pentru a concura și a-mi expune munca. În perioada septembrie 2018 și iunie 2024, am strâns peste 3.500 de premii în expoziții internaționale, cu patronaj FIPA, PSA și GPU și am făcut parte din juriul unor astfel de expoziții, în diferite țări. Subiectele mele preferate sunt fotografia de călătorie, fotografia de stradă și natura”.

Nenad Martić – Croația

EFIAP/d1, MHFS

S-a născut și locuiește în Zagreb. A absolvit Facultatea de Pedagogie din Zagreb, catedra de arte plastice. De mulți ani s-a angajat în design grafic, ilustrație și fotografie. Este membru al ULUPUH și al Photo Club Zagreb. Este câștigătorul a numeroase premii la nivel național și concursuri internaționale de fotografie. Câștigător al medaliei de merit la HIPA 2015 și inclus pe lista scurtă la Sony WPA 2015. Câștigător al premiului Tošo Dabac 2019, Marele Premiu pentru fotografie alb-negru la Rijeka 2020. El deține titlul de Master of Photography of HFS 2023 și FIAP, cu acest titlu EFIAP Diamant 1, 2024. A expus la numeroase expoziții în țară și străinătate și a susținut șapte expoziții independente.

Krzysztof Muskalski – Polonia

EFIAP/p, EPSA, GAPU

Locuiește și lucrează în Częstochowa, Polonia. A stăpânit arta de a jongla cu cele două mari pasiuni ale sale – oftalmologia și fotografia artistică. Este coautor a peste 70 de lucrări și articole științifice. A primit Premiul Internațional pentru Educație din partea Academiei Americane de Oftalmologie. Fost membru al Consiliului Oftalmologilor Polonezi. Membru activ al Camerei Medicale Poloneze, timp de mulți ani. Președintele Republicii Polone i-a acordat Medalia de Argint pentru Merit pentru realizările sale în medicină și guvernare medicală. A vizitat peste 100 de țări pe cinci continente. Conduce propria galerie de artă foto „Timpul călătoriilor” în Częstochowa, Polonia, unde prezintă expoziții de fotografie din călătoriile sale, selectate sub patronajul media al National Geographic Polska. Este laureat a peste 100 de concursuri de fotografie interne și străine. A fost onorat cu titlul de Artist de Excelență FIAP – nivel platină EFIAP/p, titlul EPSA – Societatea Fotografică de Excelență din America, titlul de Expozant de Aur GAPU din partea Uniunii Fotografilor Asiatici APU (Singapore) și titlul de Artist Fotograf din partea Fotoclubului Republicii Polone și Asociației Fotografilor de Artă Polonezi și multe altele. Este membru al Societății Regale de Fotografie – RPS (Marea Britanie) și membru de onoare al AMFI – Asociația Medicilor Fotografi Italieni. Este inițiatorul și președintele Saloanelor Internaționale de Fotografie Artistică pentru Medici „PhotoArtMedica” din Częstochowa, Polonia, din 2013. Este vicepreședinte fondator al Clubului Internațional al Fotografilor Medicali FIAP (IMPC). I s-a acordat Medalia de Merit pentru Fotografia Poloneză, cu ocazia centenarului recâștigării independenței.

Adela Lia Rusu – Oradea – România

EFIAP/d2, EPSA, MAAFR, EDIPA/p

„Pentru mine, fotografia a devenit un mod de viață, îmi imaginez cadre, îmi place să creez scenarii și povești vizuale care să prindă viață în imaginile mele. Îmi place culoarea în fotografie, stările, atitudinile romantice, frumusețea și veselia. De asemenea, îmi place să surprind strada, cu poveștile, cu trăirile, bucuriile și dezamăgirile ei. Genurile mele preferate în fotografie sunt: portretul, fotografia de modă, fotografia eseu și fotografia etnografică. Sunt artist al Federației Internaționale de Artă Fotografică, cu Titlul EFIAP/d2 Excelență/Diamant2. Membru al Asociației Artiștilor Fotografi din România, cu titlul de MAAFR (Maestru al Asociației Artiștilor Fotografi din România). Absolvent de Master al Facultății de Arte Plastice din Oradea, secția „Pictură și Multimedia”. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Bihor. Vicepreședinte Varadinum Foto Club Oradea, România. Din 2012, de când concurez la Saloanele Naționale și Internaționale de Artă Fotografică, am avut peste 4.500 de fotografii acceptate în expoziții și am obținut 700 de premii în 70 de țări. Sunt participant la 187 de expoziții personale și de grup și membru în 140 de jurii internaționale de artă fotografică”.

Bikfalvi Zsolt – Carei – România

EFIAP/s, GPU CROWN2

S-a născut și trăiește în Carei. Are studii economice. Din anul 2012, împreună cu colegii săi pasionați de fotografie, a relansat viața fotografică a orașului său natal, înființând Clubul Foto Vasile Vénig László, al cărui vicepreședinte și director artistic este. Pe parcursul carierei sale, a participat la mai multe tabere de creație fotografică organizate în Sălaj, Țara Homorodului, Ținutul Secuiesc, Delta Dunării, Ghimeș, Creta, Bucovina, Maramureș. Este membru al Uniunii Mondiale a Artiștilor Fotografi Maghiari și vicepreședinte responsabil pentru regiunea Partium și Câmpia Panonică. De mai bine de zece ani este și membru al Uniunii Artiștilor Fotografilor Români. Este artist fotograf de excelență, cu grad de argint (EFIAPs), în cadrul FIAP (Fédération Internationale de lʼArt Photographique), singura federație mondială de fotografie recunoscută de UNESCO. De asemenea, din toamna anului 2019, este membru al GPU (Global Photographic Union), cu calificări de artist fotograf, la nivelurile Crown 2 și Aphrodité. În 2022, a înființat primul Centru European de Expoziție GPU în Carei, fiind directorul centrului expozițional. Fotografiile sale au fost expuse în peste șaizeci de țări, de pe cinci continente, în diverse saloane internaționale de fotografie și galerii. La aceste expoziții internaționale, a participat cu peste 200 de lucrări, care au fost expuse de peste 650 de ori. Până acum, a avut 23 de expoziții personale: expozițiile legate de fotografia aeriană au fost expuse în România și Slovenia, sub titlul „Learning to Fly”. O expoziție cu fotografiile sale panoramice a fost organizată în România, sub titlul „1110”. Fotografii din expoziția „Face to Face/Szemtől szemben/Transylvania in Transcarpathia” au fost expuse în România, Ungaria și Ucraina. A jurizat fotografiile din saloanele internaționale de fotografie atât în România, cât și în străinătate. Este curator al tuturor saloanelor internaționale de fotografie organizate de Club în ultimii ani.

Ovi D. Pop – Oradea – România

EFIAP/d1, MPSA, MAAFR

„M-am născut la Oradea, în 9 aprilie 1973. Sunt fotograf de peste 30 de ani. În ceea ce privește genurile fotografice pe care le prefer, pot să spun că sunt pasionat de fotografia de portret, de fotografia aeriană și bineînțeles de nudul artistic. Sunt directorul Editurii „Duranʼs” din Oradea, sub îngrijirea căreia am publicat șapte ediții ale „Monografiei ilustrate a județului Bihor”, lucrare care conține peste 1.500 de fotografii, cu cele mai reprezentative locații din județ, respectiv șase ediții ale „Ghidului turistic al județului Bihor”, trei ediții ale albumului „Oradea mea”, o ediție a albumului „Comitatus Bihoriensis”, o ediție a albumului „Nude in the City” și multe alte vederi și cărți de buzunar. Din 2013 m-am orientat și spre fotografia artistică, reușind să întrunesc criteriile pentru obținerea distincțiilor naționale și internaționale: MAFR (Maestru al Asociației Artiștilor Fotografi din România) și E.FIAP/p (Excellence de Fédération Internationale de l’Art Photographique) cu rang de platină. Fotografiile mele au fost răsplătite cu 2.770 de premii, din care 752 de medalii de aur / locul I / Trofee în 101 țări diferite. Am avut mai multe expoziții personale în: Oradea, Carei, Cluj-Napoca, Valea lui Mihai, Hajduszoboszló, Gyula, Bruxelles 4x, Cernăuți, Negova (Slovenia), Singapore, Chișinău, Pingyao, Minsk, respectiv mai multe expoziții de grup în: Cluj-Napoca, București, Szeged, Budapesta, Bratislava, Kosice, Cernăuți, Ujgorod, Chișinău, Kolkata, Shenzen, Monteviarchi, Minsk, Guangzhou și Macau. Am jurizat în cadrul mai multor Saloane Internaționale de Fotografie din România, Danemarca, Croația, India, Italia, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Ecuador, Australia, China, Nepal, Kenya, Georgia și Ucraina. Cele mai importante premii pe care le-am obținut până acum sunt cele câștigate cu fotografia Weather Snake: Locul I la DRone AWards 2018, categoria abstract. Cel mai mare circuit de Fotografie din Lume, Trierenberg, mi-a adus medalia de aur a salonului. În anul 2021 am fost distins cu medalia de argint a Academiei de Artă, Știință și Litere de la Paris!”.