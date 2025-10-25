Un grup de scriitori, membri ai Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, față-n față cu elevii șimleuani

Colegiul Național ,,Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei a fost gazda unui eveniment cultural memorabil. Un grup de scriitori, membri ai Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, Doina Ira Tăutan, Viorel Tăutan, Viorel Mureșan, Marcel Lucaciu, Ioan Vasile Bulgărean, Ion Pițoiu – Dragomir, Angela Maxim și Daniel Săuca, s-au întâlnit miercuri, 22 octombrie 2025, cu profesori și elevi ai colegiului de la poalele Măgurii.

Scriitorii au citit din creațiile proprii și au făcut cunoscută activitatea asociației, precum și revista și editura „Caiete Silvane” ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj (CCAJS).

Această întâlnire a avut drept scop cultivarea gustului pentru lectură în rândul elevilor, apropierea acestora de operele scriitorilor contemporani sălăjeni, precum și conștientizarea beneficiilor pe care cititul le are în viața zi cu zi a omului și, în special, în rândul elevilor.

La finalul întâlnirii, liceenii au avut ocazia să le adreseze întrebări scriitorilor. Aceștia au împărtășit din experiențele personale, le-au recomandat elevilor să citească, să aibă curajul să își exprime trăirile și sentimentele.