Accident grav lângă Șărmășag. Două femei au ajuns la spital

Vineri seara, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier în afara localității Șărmășag. Conducătorul unui autoturism, un bărbat de 55 de ani, din județul Satu Mare, ajuns la o intersecție, a intrat în coliziune cu un autoturism la volanul căruia se afla o tânără de 20 de ani, din comuna Bocșa. În urma impactului, tânăra și o femeie care se afla în autoturism în calitate de pasager au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Sălaj în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

