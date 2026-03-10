Flori de 8 Martie? Un șofer din Zalău le-a oferit polițiștilor un rezultat pozitiv la alcooltest

De 8 martie, cei mai mulți bărbați s-au pregătit corespunzător pentru a le fi alături și pentru a le face pe plac femeilor din viața lor. De Ziua Internațională a Femeii, încă de la primele ore ale dimineții, un bărbat a fost oprit de polițiști în trafic, ironic sau nu, chiar pe strada Bujorilor din municipiul Zalău.

În vârstă de 45 de ani, zălăuanul a tras pe dreapta pentru un control, iar oamenii legii l-au testat. Și nu pentru a vedea ce flori ar fi putut avea la îndemână, ci pentru a-l verifica cu aparatul alcooltest.

Rezultatul a fost pozitiv, cu o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Astfel, polițiștii au deschis pe numele său un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.