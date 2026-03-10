Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 254, din luna martie a acestui an, poate fi accesat de cititori.

Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău.

Varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de joi, 12 martie 2026.

Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro, și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr, accesându-le în varianta digitală:

Daniel Săuca, Texte alese,

1 ■ Viorel Mureșan, „Tăcerea ta e poate singura rană a lumii”,

2 ■ Imelda Chința, Metamorfoza subtilă a devenirii,

4 ■ Corina Știrb Cooper, Cronică de cenaclu: Claudiu-Ionuț Boia,

5 ■ Adrian Lesenciuc, O narațiune, două metanarațiuni,

6 ■ Alexandru Jurcan, Detalii în patru portrete,

7 ■ Gheorghe Moga, „În limba nouă, vocabulele vechi sună ciudat și plăcut” – Mihail Sadoveanu,

8 ■ Marcel Lucaciu, Pelerin printre angoase,

9 ■ Corina Știrb Cooper, Scriitorul lunii, interviu cu Alice Valeria Micu: „Poezia e încăpățânarea de a rămâne om”,

10 ■ Alice Valeria Micu, În căutarea timpului oprit,

12 ■ Gheorghe Glodeanu, Între creație și analiză,

14 ■ Mircea Popa, Alexandru Aciu – noi contribuții,

16 ■ Volum de catrene și epigrame de Adrian Bumbu la Editura „Caiete Silvane”,

17 ■ Mihaela Meravei, Anatomia sensibilului într-o lume post-umană,

18 ■ „Arca poeziei. 100 de poeți străini în selecția lui Viorel Mureșan”, Ediția a III-a,

19 ■ Terezia Filip, Captivat de Dumnezeu,

20 ■ Menuț Maximinian, Zegrenismele a patru generații de intelectuali,

22 ■ Carmen Ardelean, Foarte scurt tratat de didactică a existenței,

24 ■ Alexandru-Bogdan Kürti, Reziliență digitală și poezie,

25 ■ Marius-Mirel Matyas, „Moștenirea evreiască din Sălaj”,

26 ■ Daniel Stejeran, Laura Chiș, Deportarea evreilor din Sălaj,

27 ■ Daina Pop, Cinematograful „Măgura” din Șimleu Silvaniei – o retrospectivă a istoriei cinematografice locale,

29 ■ Marin Pop, Iuliu Maniu și fuziunea cu partidul condus de Nicolae Iorga (1924-1925),

32 ■ Viorel Gh. Tăutan, Priveghiul,

36 ■ Poeme de Lucia Bibarț, însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța,

38 ■ Teodor Sărăcuț-Comănescu, Raid prin anotimpuri (Fulgurații în ritm de haiku),

39 ■ Versuri de Ramona Müller, Noni-Emil Iordache și Niculina Laza,

40 ■ Poeme de Florica Pop și Ionel Rusu,

41 ■ Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența,

42 ■ Ovidiu Baron, Un singur pas,

43 ■ Ioan Bunta, Privește-mă cu inima, atât! Paula Romanescu despre Teofil Răchițeanu,

46 ■ Felix Nicolau, Lucia Bibarț, Decojirea cearcănelor / Peeling the Dark Rings,

47 ■ Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, Goodbye June (2025),

48 ■ Daniel Mureșan, Cronica Discului, Millenium – The Lost Melodies,

49 ■ Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Mureșan, Malaxorul de martie,

50 ■ Omagiații lunii martie (Din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj), coperta a III-a ■ Arca poeziei, Pier Paolo Pasolini, Jurnale, traducere de Dana Barangea, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a IV-a.