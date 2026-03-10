Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

Mihai - Tudor Ruţaş

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 254, din luna martie a acestui an, poate fi accesat de cititori.

Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău.

Varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de joi, 12 martie 2026. 

Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro, și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr, accesându-le în varianta digitală:

Daniel Săuca, Texte alese, 

1Viorel Mureșan, „Tăcerea ta e poate singura rană a lumii”, 

2Imelda Chința, Metamorfoza subtilă a devenirii, 

4Corina Știrb Cooper, Cronică de cenaclu: Claudiu-Ionuț Boia, 

5Adrian Lesenciuc, O narațiune, două metanarațiuni, 

6Alexandru Jurcan, Detalii în patru portrete, 

7Gheorghe Moga, „În limba nouă, vocabulele vechi sună ciudat și plăcut” – Mihail Sadoveanu, 

8Marcel Lucaciu, Pelerin printre angoase, 

9Corina Știrb Cooper, Scriitorul lunii, interviu cu Alice Valeria Micu: „Poezia e încăpățânarea de a rămâne om”, 

10 Alice Valeria Micu, În căutarea timpului oprit, 

12Gheorghe Glodeanu, Între creație și analiză, 

14Mircea Popa, Alexandru Aciu – noi contribuții, 

16 ■ Volum de catrene și epigrame de Adrian Bumbu la Editura „Caiete Silvane”,

17Mihaela Meravei, Anatomia sensibilului într-o lume post-umană, 

18 ■ „Arca poeziei. 100 de poeți străini în selecția lui Viorel Mureșan”, Ediția a III-a, 

19 Terezia Filip, Captivat de Dumnezeu, 

20Menuț Maximinian, Zegrenismele a patru generații de intelectuali, 

22Carmen Ardelean, Foarte scurt tratat de didactică a existenței, 

24Alexandru-Bogdan Kürti, Reziliență digitală și poezie, 

25Marius-Mirel Matyas, „Moștenirea evreiască din Sălaj”, 

26Daniel Stejeran, Laura Chiș, Deportarea evreilor din Sălaj, 

27Daina Pop, Cinematograful „Măgura” din Șimleu Silvaniei – o retrospectivă a istoriei cinematografice locale, 

29Marin Pop, Iuliu Maniu și fuziunea cu partidul condus de Nicolae Iorga (1924-1925), 

32Viorel Gh. Tăutan, Priveghiul, 

36 ■ Poeme de Lucia Bibarț, însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța, 

38Teodor Sărăcuț-Comănescu, Raid prin anotimpuri (Fulgurații în ritm de haiku),

39 ■ Versuri de Ramona Müller, Noni-Emil Iordache și Niculina Laza,

40 ■ Poeme de Florica Pop și Ionel Rusu

41Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența, 

42Ovidiu Baron, Un singur pas, 

43 Ioan Bunta, Privește-mă cu inima, atât! Paula Romanescu despre Teofil Răchițeanu, 

46Felix Nicolau, Lucia Bibarț, Decojirea cearcănelor / Peeling the Dark Rings,

47Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, Goodbye June (2025),

48Daniel Mureșan, Cronica Discului, Millenium – The Lost Melodies

49Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Mureșan, Malaxorul de martie, 

50Omagiații lunii martie (Din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj), coperta a III-a ■ Arca poeziei, Pier Paolo Pasolini, Jurnale, traducere de Dana Barangea, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a IV-a.

