Festivalul „Curtea Artiștilor” își închide cortinele pe ritmurile Trupei Taxi

Festivalul „Curtea Artiștilor” a ajuns la cea de-a opta ediție, una plină de spectacole și emoții puternice. Arta a cucerit Zalăul în toate aceste luni, iar fiecare spectator a avut parte de o atmosferă cu totul magică. Festivalul își va închide cortinele cu un concert special susținut de Trupa Taxi, ce va avea loc sâmbătă, 6 septembrie, începând cu ora 19, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău.

Taxi, una dintre cele mai iubite trupe pop-rock din România, va susține concertul în cadrul evenimentului organizat cu prilejul încheierii festivalului și va aduce la Zalău hituri de care s-au bucurat numeroase generații, dar și melodii actuale. Dan Teodorescu își exprimă emoțiile, crezurile și valorile prin intermediul melodiilor pe care le creează, ce îmbină mesajele sociale cu baladele pline de sensibilitate.

Repertoriul Trupei Taxi

De-a lungul timpului, Trupa Taxi a lansat numeroase piese cu un impact social mare, precum „Aici sunt banii dumneavoastră” și „Oamenii politici”, dar și cântece de dragoste care au rămas în memoria publicului, precum „Jumătatea mea”, „Mi-e dor şi doare”, „Stelele care cad”, „Cele două cuvinte” sau „Supradoză de dor”.

Șapte ani de „Curtea Artiștilor”

Festivalul „Curtea Artiștilor” Zalău a luat naștere în urmă cu șapte ani, timp în care au fost organizate numeroase evenimente culturale. De-a lungul edițiilor, spectatorii s-au bucurat de spectacole de teatru, evenimente pentru copii, reprezentații stradale, concerte și multe alte momente artistice.

Din curtea casei pe scena unui oraș

„Acum 7 ani am început Festivalul „Curtea Artiștilor”, pornind dintr-o curte de casă, într-un oraș fără teatru și fără cinematograf, pentru că am crezut că Zalăul are nevoie de evenimente culturale. Au fost 7 ani plini, în care am cunoscut numeroase persoane și artiști extraordinari. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu drag, pe 6 septembrie, începând cu ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, la evenimentul care marchează sfârșitul festivalului „Curtea Artiștilor”, unde va avea loc concertul susținut de Trupa Taxi.” – Darius Prodan, președintele Asociației Pro Teatru.