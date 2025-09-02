Sălajul, printre județele cu cele mai multe reduceri de personal de la stat

Zeci de mii de posturi din sistemul public vor fi desființate la nivel național, iar Sălajul se numără printre cele mai afectate județe din România. Potrivit premierului Ilie Bolojan, vor fi eliminate aproximativ 14.000 de locuri de muncă din administrațiile publice a peste 1.600 de UAT-uri.

La nivelul județului, reducerile însumează aproximativ 16% din totalul posturilor ocupate în prezent în sistemul public. În acest caz, județul se situează ca pondere pe locul al treilea la nivel național. În urma măsurii vor dispărea 260 de funcții din 56 de unități administrativ-teritoriale, ceea ce înseamnă circa 90% dintre localitățile unde sunt prevăzute aceste reduceri de personal.