Fenomen astronomic spectaculos, surprins pe cerul Sălajului

Un fenomen rar și spectaculos a putut fi admirat miercuri seara pe cerul Sălajului, unde aurora boreală s-a făcut vizibilă în mai multe zone ale județului.

Spectacolul de lumină, neobișnuit la latitudinile noastre, a fost vizibil la intensitate maximă în noaptea de miercuri, dar și în alte regiuni ale Europei, iar astronomii transmit că ar putea reapărea și în următoarele nopți, potrivit datelor meteoradar.ro.

Aurora a colorat cerul în nuanțe roșiatice-violete, iar imaginile sunt de-a dreptul spectaculoase, surprinse chiar de la Pria din Sălaj. Robert Barna a reușit să transpună în fotografii întregul eveniment astronomic la cele mai mici detalii:

Sursă foto: Robert Barna – Pria, Sălaj

Potrivit astronomilor, fenomenul a fost provocat de o erupție solară deosebit de puternică, aflată încă în desfășurare. Particulele încărcate provenite de la Soare ajung pe Pământ odată cu vântul solar și determină moleculele de aer din straturile superioare ale atmosferei să lumineze, creând acest efect spectaculos.