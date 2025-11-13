Depistat fără permis de trei ori, un sălăjean are probleme cu legea

Un bărbat de 35 de ani din localitatea Crasna a fost reținut miercuri de polițiști, după ce a fost depistat conducând fără permis de conducere. În aceeași zi, în jurul prânzului, acesta a fost oprit în trafic în timp ce conducea o motocicletă pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit polițiștilor, bărbatul nu se află la prima abatere. Atât în luna august, cât și în octombrie, acesta a fost prins la volanul unui autoturism, deși nu avea acest drept.

Astăzi, 13 noiembrie, va fi prezentat unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun în acest caz.

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea documentării întregii activități infracționale a celui în cauză.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.