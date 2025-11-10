Fără permis și cu motocicleta neînmatriculată, un tânăr a distrus un perete de sticlă al unui imobil

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din localitatea Ip, a fost reținut luni pentru 24 de ore de polițiștii din Nușfalău, iar acum este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și distrugere.

Duminică după-amiază, polițiștii au fost sesizați în urma unui apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că persoane necunoscute i-ar fi distrus patru geamuri ale unui imobil pe care acesta îl deține în localitatea sălăjeană Porț.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii l-au identificat pe tânărul în cauză. Din investigațiile efectuate, s-a stabilit că acesta ar fi condus o motocicletă din localitatea Ip până în Porț, iar în timpul efectuării unei manevre de întoarcere, ar fi părăsit partea carosabilă, intrând într-un perete de sticlă al imobilului respectiv.

De asemenea, oamenii legii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta condusă nu era înmatriculată.

Totodată, tânărul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice, însă a refuzat și această etapă.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unității de parchet competente.

Imagine cu rol ilustrativ.