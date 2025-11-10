Sălajul acum o sută de ani (XXXIV)

* Poliția a cerut ca bărbații ce au făcut armata să vină cu livretele militare la vizat. Nu s-a înghesuit lumea, așa că s-a scos milităria din pod: 60 de zile de închisoare pentru cei care nu se prezintă.

* Printr-un ordin al Poliției, prăvăliile sunt obligate să închidă două ore la prânz.

* Prăvălia lui Samuel Samoilă din Șimleu a primit paltoane Fregeli de la Paris. În două ore s-au epuizat. Aveau gusturi șimleuancele, nu glumă!

* Instalarea noului prefect este urmată de un banchet măreț în sala de festivități a hotelului Ridwal din Zălau, unde au participat peste 200 de persoane. Orchestra lui Costa Dezideriu din Șimleu a făcut un spectacol de zile mari, invitații plecând acasă spre dimineață.

* Rămânem la capitolul „banchete”. Batalionul 7 Vânători de Munte se întoarce la Zălau după două luni de aplicații. Comandantul Cloaje face mare chef mare.

* Eugen de Weress Jeno, proprietar din Cluj, pierde la Zălau două inele de logodnă din aur, unul cu diamant. Oferă găsitorului o recompensă de 500 de lei. Bineînțeles, nu se anunță nimeni.

* Profesorul Mătieșanu din Zălau deschide un curs de limbă franceză, ce durează 8 luni. 350 lei/lună. Ciudat, se acceptă doar bărbați.

* Ginea Teodor aduce în oraș un automobil de curse. Se închiriază cu ora.

* Ministerul de Finanțe anunță că pensiile pentru văduvele de război se vor plăti doar trimestrial.

* Bălănean Anica din Brebi îi împrumută vecinei sale Sabou Aurica o sumă mare de bani. Nu o mai primește înapoi, așa să o dă în judecată. Câștigă, iar judecătorul scoate la licitație casa Auricăi.

* Prim-medicul județului, dr. Fărcaș Iosif, iese la pensie. Banchetul – bineînțeles, la hotelul Ridwal.

* În ziarul „Meseșul” apar primele critici la adresa noului prefect. Cică și-ar fi comandat invitațiile pentru banchet la o tipografie ungurească, nu la una românească. Probabil o fi fost mai ieftine.

* Închisoarea din Zălau primește o mașină. Drept urmare, vinde la licitație o căruță, doi cai și hamuri.

Daniel Mureșan