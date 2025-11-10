Cu mașina radiată încă de anul trecut, un tânăr a fost prins la plimbare prin Cehu Silvaniei

Un tânăr de 23 de ani, originar din județul Maramureș, a fost oprit de polițiști pe o stradă din orașul Cehu Silvaniei pentru un control, în timp ce se afla la volan.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că autoturismul acestuia figura ca radiat din circulație încă din vara anului precedent, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

În acest caz, tânărul s-a ales cu un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.