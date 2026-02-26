Cererea unui profesor: fără păcănele în Zalău

Profesorul Cosmin Ardelean solicită public închiderea tuturor sălilor de jocuri de noroc din municipiul Zalău, mesajul său fiind prezentat în mediul virtual. „Guvernul dă voie primăriilor să decidă dacă mai păstrează sau nu sălile de jocuri de noroc în orașe. Cer public Primăriei Municipiului Zalău să spună clar: vrem sau nu vrem păcănele în oraș? Aceste săli nu aduc nimic bun. Creează dependență, distrug familii, golesc buzunarele oamenilor și îi atrag inclusiv pe tineri spre iluzia câștigului ușor. Mai mulți primari din țară au anunțat că le vor interzice”, a scris Cosmin Ardelean.

