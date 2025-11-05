Rata mortalității infantile, tot mai mică în Sălaj

Mortalitatea infantilă este un subiect sensibil, iar România se confruntă cu o creștere a numărului de cazuri înregistrate. În județul Sălaj, din fericire, în luna august nu a fost raportat niciun caz de deces în primul an de viață, având în vedere aceeași perioadă a anului precedent, când au fost înregistrate trei cazuri. Mai mult, în luna iulie a acestui an, la nivelul județului a fost consemnat un singur deces.

De asemenea, potrivit datelor, în primele opt luni din 2025 au fost înregistrate nouă decese în rândul copiilor cu vârsta de până la 12 luni, marcând o scădere cu aproape 36% spre deosebire de aceeași perioadă din 2024.

Astfel, rata mortalității infantile în Sălaj a fost, în luna august 2025, de 4,8 decedați sub un an la o mie de născuți vii, în scădere față de rata de 16,3 la mie înregistrată în luna august a anului 2024.

De asemenea, în primele opt luni, rata a ajuns la 6,6 la mie, față de 9,9 la mie înregistrată în perioada similară a anului precedent, potrivit datelor Direcției Județene de Statistică.

Potrivit informațiilor aferente anului trecut, România a înregistrat o creștere a mortalității infantile, de la 2,1 decese la mia de copii născuți vii în 2023, la 6,4 în anul precedent. Specialiștii în sănătate precizează că acest trend poate avea la bază o serie de factori, precum vârsta tot mai ridicată a mamelor sau creșterea numărului de sarcini multiple.

În anul 2022, Sălajul ocupa prima poziție la nivel național în ceea ce privește rata mortalității infantile, potrivit unui raport al organizației Salvați Copiii. Astfel, Sălajul avea o rată de 10,5 la mie, urmat de județe precum Mehedinți, Brăila sau Hunedoara, în timp ce vecinii clujeni se aflau la polul opus.

Sursă foto: www.stirileprotv.ro