Doi zălăuani s-au luat la pumni în plină zi

Doi bărbați, în vârstă de 41 și 46 de ani, s-au agresat reciproc în urma unui conflict spontan. Situația a luat o cu totul altă întorsătură, întrucât cei doi, ambii domiciliați în municipiul Zalău, și-au împărțit lovituri în zona feței.

Întregul incident a avut loc luni după-amiază, iar un echipaj de jandarmerie a fost solicitat să intervină pentru a calma spiritele.

În acest caz, forțele de ordine au întocmit actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe”. Mai mult, documentele au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea continuării cercetărilor.