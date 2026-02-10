Întâlnire între elevi și polițiști pentru un mediu școlar sigur

Prevenirea violenței la școală, combaterea fenomenului de bullying, dar și creșterea gradului de siguranță rutieră în rândul elevilor sălăjeni sunt aspecte explicate și redate de către oamenii în uniformă în unitățile de învățământ din județul nostru.

Marți, 10 februarie, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică, împreună cu polițiști din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Zalău, au desfășurat o activitate de informare și instruire în rândul elevilor Liceului Tehnologic „Mihai Viteazu” din municipiul Zalău.

În cadrul întâlnirii, oamenii legii le-au prezentat liceenilor norme de conduită și reguli de circulație rutieră, precum și aspecte esențiale privind prevenirea comportamentelor violente și a bullying-ului școlar. În acest fel, autoritățile scot în evidență rolul responsabilității individuale și importanța respectării regulilor pentru asigurarea unui climat educațional sigur.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău vor continua să desfășoare, în mod constant, activități preventive în unitățile de învățământ, cu scopul de a contribui la creșterea gradului de siguranță și de a oferi sprijin elevilor și cadrelor didactice.