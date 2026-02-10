Un pui de câine, abandonat fără milă de un bărbat

Un bărbat din localitatea Lompirt a fost sancționat contravențional de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Sălaj, pentru abandonarea unui pui de câine.

Luna trecută, în data de 27 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de către o femeie, din localitatea Câmpia, cu privire la faptul că, pe un teren viran din aceeași localitate, un pui de câine, ce aparține rasei comune, a fost abandonat de către un necunoscut.

Astfel, în baza sesizării, polițiștii de la protecția animalelor au demarat verificări, iar ulterior, l-au identificat pe cel care a abandonat patrupedul.

Acesta a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 3.000 de lei, conform prevederilor art. 6, alin. 2 lit.f din Legea nr.205/2005, iar cățelul a fost dat spre adopție unei persoane responsabile.

„Reamintim că, potrivit legii, abandonarea animalelor constituie contraventie și se sancționează cu amenda între 3.000 și 12.000 de lei. Să nu rămânem indiferenți la astfel de fapte!”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.