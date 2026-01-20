Doi tineri „luați la harță” pe o stradă din Zalău

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au reținut pentru 24 de ore, în data de 17 ianuarie, doi tineri, în vârstă de 19 ani, din municipiul Craiova, județul Dolj, respectiv 28 de ani, din municipiul Oradea, județul Bihor. Aceștia sunt cercetați într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

În seara zilei de 16 ianuarie, polițiștii zălăuani au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, pe o stradă din cartierul Dumbrava, din municipiul Zalău, are loc un conflict între mai multe persoane.

Ajunși la fața locului, polițiștii de ordine publică au efectuat verificări, în urma cărora s-a stabilit că, pe fondul unor neînțelegeri, cei doi tineri ar fi agresat fizic, folosindu-se de un obiect dur, dar și verbal, alți doi tineri, în vârstă de 24, respectiv 18 ani, ambii din municipiul Zalău, provocând indignarea persoanelor aflate în apropiere.

În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, persoanele implicate neformulând plângere prealabilă pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Totodată, acestea au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu extins, după cum transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.