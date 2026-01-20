Senatorul Pintea, condamnat definitiv la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare

Senatorul sălăjean Paul Ciprian Pintea a ajuns luni în fața judecătorilor, după ce, la data de 8 decembrie a anului trecut, instanța supremă ar fi trebuit să judece apelul său la decizia de condamnare pentru conducere fără permis.

Astfel, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie în ceea ce-l privește pe senatorul sălăjean Paul Ciprian Pintea. Magistrații au stabilit o pedeapsă definitivă de un an și cinci luni de închisoare cu suspendare.

Inițial, pronunțarea în dosarul demnitarului a fost însă amânată pentru data de 19 ianuarie 2026. Prins la volan fără permis în luna aprilie, senatorul a fost depistat din nou în aceeași situație, la Zalău, în luna noiembrie.

Senatorul sălăjean, intrat în Parlament pe listele POT, a fost obligat de instanţă să presteze, timp de 60 de zile, muncă în folosul comunităţii la Primăria municipiului Zalău sau la Spitalul Judeţean de Urgență din Zalău. Decizia a fost atacată cu apel, care urma să fie judecat la data de 8 decembrie.

La volan cu permisul suspendat

În luna noiembrie, Pintea a fost prins din nou la volan fără permis, iar pe numele său a fost deschis un nou dosar penal, ce va fi înaintat procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dat fiind statutul de senator.

„În temeiul art. 335 alin. (2) C.pen., condamnă pe inculpatul Pintea Paul Ciprian (…) la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat. În temeiul art. 89 C.pen., dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare stabilită pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) C.pen., prin sentinţa penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024”, se menționa în minuta ÎCCJ.

Instanţa a contopit pedepsele aplicate lui Paul Ciprian Pintea și i-a stabilit pedeapsa de un an şi două luni închisoare, la care a adăugat un spor de trei luni, rezultând un an şi cinci luni închisoare. Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pentru doi ani.

În vârstă de 37 de ani, din Zalău, senatorul a fost prins din nou conducând fără permis. Inițial, acesta nu a oprit la semnalul regulamentar al poliţiştilor, care au pornit în urmărirea sa, reușind să îl oprească la scurt timp. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că parlamentarul avea dreptul de a conduce suspendat.