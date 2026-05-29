Documentarul despre spartanul Cosmin Pașca, difuzat la Cinematograful Scala din Zalău

Zălăuanii sunt invitați în data de 7 iunie, la ora 14, să vadă un documentar despre victorie, ambiție, disciplină, echilibru, suferință, despre limite și dorința unui om de a reuși. „Când corpul spune stop, începe <The Pain Cave>. Un documentar raw despre suferință, limite și alegerea de a continua atunci când fiecare pas devine o negociere. Despre povestea din spatele medaliilor, despre decizii, despre viață. Fără scene regizate. Fără reconstrucții. Doar adevărul unei lupte trăite până la capăt. <Până la capăt II – The Pain Cave>”, este mesajul lui Cosmin Pașca. Doar 200 de locuri sunt disponibile, iar rezervările se fac intrând pe www.eventbrite.com.

