Dublu eveniment la Cercul Militar Zalău: Ziua Rezervistului Militar și lansare de carte

Filiala Județeană „Voievodul Gelu” Sălaj a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” aniversează Ziua Rezervistului Militar în data de 2 iunie, la Cercul Militar Zalău.

Această zi a fost instituită în urmă cu 16 ani, prin Hotărârea de Guvern nr. 467 din 12 mai 2010. Cu această ocazie, evenimentul va fi dublat de lansarea cărții „Catrene și epigrame, pentru pomi… și pentru poame”, debutul pe tărâmul scrisului al maistrului militar (rtr.) Adrian Bumbu.

Volumul realizează o subtilă moralizare a societății, în care ironia nu rănește, ci luminează, iar fiecare epigramă întâmpină cititorii cu lejeritate și amuzament, cu grație tăioasă și umor bine dozat.

Autorul îi va avea ca invitați pe reprezentanții Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, precum și jurnaliști locali.

„Vă așteptăm cu drag”, transmite președintele Filialei Județene „Voievodul Gelu” Sălaj, col. (rtr.) Ioan Chichișan.