Detergent contrafăcut în garajul unui zălăuan, vândut cu etichetele unor branduri cunoscute

Un zălăuan de 40 de ani, preocupat să se îmbogățească din vânzarea de detergent contrafăcut, a fost prins miercuri de polițiștii sălăjeni. Acesta dezlipea etichetele originale de pe recipiente din plastic cu detergent lichid, iar mai apoi le înlocuia cu altele ce purtau sigla și denumirea unor mărci populare în rândul clienților. Întregul proces de falsificare avea loc într-un garaj din Zalău, unde au ajuns și oamenii legii.

În total, polițiștii au descoperit 150 de astfel de recipiente ce conțineau detergent pentru haine, originar din străinătate. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că zălăuanul înlocuia ambalajele produselor cu unele originale ale unor branduri cunoscute, cu scopul de a le vinde în mediul online.

Toate produsele au fost ridicate de polițiști, iar zălăuanul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de contrafacere a unei mărci și punerea în circulație a unui produs care imită o marcă identică sau asemănătoare uneia înregistrate.