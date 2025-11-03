Denisa, un salvator cu suflet mare

O noapte aparent obișnuită s-a transformat într-un moment plin de învățăminte, o adevărată lecție de viață.

Joi noaptea, în drumul ei spre casă, pe una din străzile liniștite ale municipiului Zalău, voluntara Silaghi Denisa Maria de la ISU Sălaj, a observat un tânăr care se clătina și numai în doar câteva clipe, acesta s-a prăbușit pe trotuar. Fără ezitare, Denisa s-a apropiat și a evaluat starea persoanei, care era conștientă. Cu calm, ea a apelat numărul unic de urgență 112, oferind dispecerului informații clare și precise despre starea victimei.

Tânărul și-a revenit pentru scurt timp, dar în ciuda rugăminților Denisei de al determina să aștepte sosirea ambulanței, el a plecat mai departe. După doar câțiva pași însă, el s-a prăbușit din nou, lovindu-se puternic la cap.

Dând dovadă de stăpânire de sine și atenție, Denisa a reapelat dispeceratul ISU-Ambulanță și a continuat să monitorizeze semnele vitale ale victimei care devenise inconștientă, urmărind orice schimbare, până la sosirea echipajului medical. Informațiile transmise de ea au fost esențiale pentru intervenția promptă a echipajului de ambulanță, care a preluat și transportat victima la spital.

Elevă la Liceul Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău și voluntar, din anul 2024, în programul „Salvator din pasiune” la ISU Sălaj, Denisa Maria a demonstrat că pregătirea, curajul și spiritul civic pot face diferența între viață și moarte.

Întrebată ce a simțit în acele momente, tânăra a mărturisit cu emoție, Denisa a declarat: „M-am gândit pe loc că nimeni altcineva nu îl putea ajuta în acel moment și că eu trebuia să fiu sprijinul lui, prin punerea în practică a cunoștințelor învățate la „Cursul de pregătire în acordarea primului ajutor de bază”, la pompieri.”

Felicitări, Denisa! Gestul tău este o dovadă de responsabilitate, altruism și devotament față de oameni. Ești un exemplu pentru colegii tăi și pentru întreaga comunitate – un adevărat salvator din pasiune. M. S.