Defect la conducta de aducțiune a apei de la Cluj

Duminică dimineață a avut loc în cartierul zălăuan Ortelec o varie la conducta de 600 mm a aducțiunii de apă de la Tarnița. Magistrala se află în probe, iar apa a fost oprită. Din păcate a fost inundată o casă, pompierii ajutând la îndepărtarea efectelor.

Conducta de aducțiune de la Tarnița este cea mai lungă conductă de apă potabilă din România, având 164 de km și urmează să alimenteze cu apă județul Sălaj. Aceasta traversează 20 de comune, inclusiv 16 din județul Sălaj, rezolvând astfel una dintre cele mai importante nevoi de apă potabilă ale județului.

M. S.