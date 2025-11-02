Rata șomajului în Sălaj a crescut de la o lună la alta

Cele mai recente date statistice arată că peste cinci mii de sălăjeni erau șomeri la sfârșitul lunii august a acestui an, în creștere spre deosebire de luna precedentă, potrivit Direcției Județene de Statistică Sălaj.

În total, 5.085 de persoane nu ocupau un loc de muncă, față de 5.069 în iulie 2025, reprezentând 2% din numărul total al șomerilor înregistrați la nivel național.

Spre deosebire de lunile anterioare, numărul persoanelor fără loc de muncă a crescut cu 0,3% față de luna iulie 2025 și cu 1,6% în raport cu luna august a anului trecut. Din numărul total aflați în evidențe, 792 sălăjeni beneficiau de indemnizația de șomaj în perioada respectivă.

Astfel, la nivel județean, rata șomajului la finalul lunii iulie era de 5,7%, raportat la populația activă a județului de la 1 ianuarie 2025, cu 2,5% mai mare decât rata înregistrată la nivelul întregii țări, potrivit statisticilor.

În ceea ce privește numărul salariaților din județ, în luna august erau angajați 54.783 de sălăjeni, în scădere cu 140 de persoane în raport cu luna anterioară, dar în creștere cu 762 de persoane față de luna august a anului 2024, potrivit datelor Direcției Județene de Statistică.