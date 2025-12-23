Daniel David a demisionat din fruntea Ministerului Educației

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat din funcție luni. Decizia oficialului, inițial transmisă doar pe surse, a fost confirmată ulterior printr-o declarație publicată pe blogul său: „Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră. A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 și 23 iunie 2025 – (probabil) 23 decembrie 2025 – și le mulțumesc președintelui țării Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine amândoi sunt oameni cinstiți și dedicați binelui țării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună”.

Daniel David a fost numit ministru la propunerea liberalilor, fără a fi însă membru al PNL. În urma demisiei, noua numire revine tot liberalilor, iar printre numele vehiculate se numără Marilen Pirtea, acuzat de plagiat într-un articol din 2016, semnat de jurnalista Emilia Șercan și publicat pe PressOne.

O altă variantă posibilă pentru fotoliul lăsat liber de Daniel David este Luciana Antoci, în prezent consilieră a premierului Ilie Bolojan la Guvern, pe probleme de educație.

Mandatul lui Daniel David, fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a fost marcat de mai multe controverse, iar printre nemulțumirile societății civile se numără tăierea burselor elevilor și studenților, aceștia exprimându-și constant nemulțumirea față de aceste hotărâri. Inclusiv în Sălaj, la protestele organizate de sindicaliști, o studentă din Zalău a ieșit în stradă, nemulțumită de tăierea burselor studențești.

David, vizită în Sălaj

În mandatul său, ministrul Educației a efectuat vizite în țară, obiectivele urmărite fiind analiza modului de implementare a proiectelor europene, cu accent pe PNRR, discutarea efectelor avute de măsurile fiscal-bugetare și planificarea noilor reforme și ale dezvoltărilor necesare în noul an. La sfârțitul lunii octombrie a acestui an, printre școlile din regiune luate de pas de David a fost și Școala Gimnazială Românași.