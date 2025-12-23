O gospodărie din Marca a luat foc

O nouă misiune pentru pompierii sălăjeni, aceștia fiind chemați zilele trecute să stingă un incendiu izbucnit într-o gospodărie din Marca. După sosirea la locului intervenției, pompierii au constatat că incendiul se manifesta generalizat la anexa gospodărească care era lipită de casă și la acoperișul locuinței, cu posibilitate de propagare la întreaga casă, la restul anexei și la o altă anexă aflată în vecinătate. Timp de aproximativ trei ore, pompierii s-au luptat cu flăcările, intervenind pentru localizarea și stingerea incendiului. Cauza incendiului a fost stabilită ca fiind amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile faţă de mijloacele de încălzit. În urma incendiului au ars acoperișul casei, anexa gospodărească construită din pereți din lemn, precum și bunurile depozitate în interiorul acesteia.

