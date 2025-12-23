Un tânăr din Sălaj s-a răsturnat cu mașina pe un câmp din județul vecin

Un tânăr sălăjean, în vârstă de 19 ani, a fost implicat într-un accident rutier luni dimineața, în jurul orei 4.30, pe Drumul Național 19A, în afara localității sătmărene Supuru de Sus.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile din județul vecin, în urma cercetărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul, în timp ce se afla la volanul autoturismului, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, răsturnându-se cu mașina în afara părții carosabile, pe un câmp.

În urma impactului, acesta a suferit răni și a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

De asemenea, tânărul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier, după cum precizează IPJ Satu Mare.

Sursă foto: https://obiectiv-sm.ro/