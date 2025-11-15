Cutremur la doi pași de Sălaj

Rar în această parte de țară, dar se întâmplă, un cutremur cu magnitudine mică a avut loc în noaptea de 12 noiembrie, în jurul orei 3.43, în județul vecin Cluj, la doar 62 de kilometri de Zalău.

Seismul, cu magnitudinea de 2.2, s-a produs la o adâncime de 3 kilometri și a avut loc în apropierea mai multor județe, la doar 46 de kilometri de municipiul Baia Mare, 50 de municipiul Bistrița și 61 de municipiul Cluj-Napoca.

Specialiștii transmit că această mișcare seismică este una minoră, iar intensitatea ei a fost nesemnificativă. Din fericire, nu au fost raportate daune materiale sau victime.