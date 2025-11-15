Rezultate de excepție pentru mai mulți elevi de la CNS Zalău

Vineri, 14 noiembrie 2025, a avut loc a 41-a ediție a concursului european de codare Cloud Flight Coding Contest, concurs la care participă peste 5.000 de coderi și care se organizează în peste 45 de locații host din 13 țări. Colegiul Național „Silvania” a participat pentru a patra oară la această competiție și experiența a fost una inedită. Toți concurenții au rezolvat sarcini complexe, dar rezultatele semnificative au fost obținute de cei mai buni. Premiul I a fost obținut din echipa alcătuită din elevii Roland Petrean, Raymond Petrean, Nicolae Ciurbe, David Moldovan și Ionuț Șandor (locul II internațional). Premiul II a ajuns la echipa elevilor Andrei But, Andrei Ciortea-Suciu și Mihai Sabou, iar premiul III la echipa formată din elevii Alexandru Dolha, Robert Gal, Kiss Luca și Robert Suciu.

