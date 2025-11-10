Transport ilegal de lemn, descoperit la Fildu de Sus

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din localitatea Fildu de Jos, a fost depistat în trafic, sâmbătă, de polițiști, în Fildu de Sus, în timp ce transporta, cu o autoutilitară, o cantitate de 4,4 metri cubi de material lemnos.

Speciile transportate erau gorun și cer, iar bărbatul nu deținea avize de însoțire sau documente legale de proveniență pentru lemnul transportat.

Bărbatul a fost sancționat contravențional, conform prevederilor Legii nr. 171/2010, cu amendă în valoare de 6.000 de lei, iar materialul lemnos, a fost confiscat și predat în custodia ocolului Silvic Almașu.

Imagine cu rol ilustrativ.