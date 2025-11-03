Cu mașina, direct în stâlp, pe o stradă din Zalău

Sfârșitul de săptămână s-a încheiat cu mai multe evenimente rutiere în care au fost implicați șoferi sălăjeni aflați în stare de ebrietate, precum și incidente soldate cu pagube materiale.

Sâmbătă seară, un tânăr de 19 ani, din localitatea Aghireș, în timp ce se afla la volan pe o stradă din municipiul Zalău, a lovit un stâlp de iluminat public. Incidentul a fost observat de mai mulți polițiști zălăuani aflați în trecere.

Din fericire, un singur autoturism a fost implicat, iar evenimentul rutier, produs pe strada Simion Bărnuțiu, nu a implicat victime.

Oamenii legii l-au testat pe șofer cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost unul pozitiv, indicând o concentrație de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, tânărul a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, cercetările fiind continuate de polițiștii rutieri.

Imagine cu rol ilustrativ.