Polițiștii din Jibou au prins un șofer „afumat” și vitezoman pe o stradă din Inău

În vreme ce unii șoferi se urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice și sunt implicați în fel de fel de incidente, alții calcă accelerația în forță și devin un real pericol pe șoselele din tot județul.

Sâmbătă după-amiază, un băimărean vitezoman, în vârstă de 41 de ani, a fost oprit în trafic de polițiștii din Jibou, pe o stradă din localitatea Inău.

Nu doar că își conducea mașina cu viteză excesivă, depășind limitele legale, însă acesta se afla și în stare de ebrietate. Oamenii legii l-au testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost unul pozitiv, indicând o concentrație de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiști.