Copilele care dau viață copiilor, o realitate prezentă în Sălaj

România se confruntă cu numeroase fenomene îngrijorătoare, iar unul dintre acestea îl reprezintă mamele minore. La nivel național, aproape una din zece nașteri este înregistrată în rândul tinerelor fete cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, iar de-a lungul timpului, zeci de minore au dat viață chiar și la vârste mai fragede. În Sălaj, anul trecut, peste 130 de fete cu vârsta sub 18 ani au devenit mame, iar dintre acestea, una a născut la vârsta de doar 13 ani.

Lacune legislative și lipsa educației sexuale

Subiectul este unul sensibil și pune sub semnul întrebării implicarea și măsurile autorităților în a gestiona și diminua numărul nașterilor în rândul fetelor minore. Situația scoate la iveală o serie de lacune de natură legislativă, dar și lipsa educației sexuale, atât în școli, cât și în familie, în rândul multora. Organizația Salvați Copiii propune ca educația pentru sănătate să fie introdusă în rândul copiilor încă de la grădiniță, pentru a preveni și combate acest fenomen.

Datele pentru ultimii ani arată că situația nu pare să fie prea bine gestionată, în ciuda faptului că autoritățile, inclusiv cele locale, ar putea interveni. Cu atât mai mult, subiectul privind educația și accesul facil la metode de protecție ar putea reduce semnificativ numărul nașterilor în rândul tinerelor minore.

Sute de adolescente sălăjene au devenit mame

În 2024, sute de tinere cu vârste sub 18 ani din Sălaj au născut, în vreme ce în anul 2025 alte 130 au devenit mame, iar una dintre acestea la vârsta de doar 13 ani. Deși, de la un an la altul, situația pare să se fi ameliorat, fenomenul există.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, din cele aproape 144.000 de nașteri, peste 13.000 provin de la tinere cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, iar de la fete cu vârste mai mici, peste 600.

O hartă realizată și publicată de Salvați Copiii în luna februarie a acestui an arată cifrele fenomenului în 2024, care de altfel ne situează în fruntea clasamentului la nivel european.

În acel an, 287 de adolescente au născut în Sălaj, iar în alte județe, la grupele de vârstă sub 15 ani și 15-19 ani, pe primele locuri se situează județele Mureș (813 mame), Brașov (657), Dolj (568), Bihor (567) și Constanța (541). Bucureștiul se află pe locul al 14-lea, cu 351 de nașteri provenind de la mame cu vârsta sub 19 ani. La polul opus, județele cu cele mai puține nașteri din mame adolescente sunt Gorj (127), Tulcea (130) și Mehedinți (145).

Mamă la 13 ani

Violeta Milaș, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Sălaj, declara în luna februarie că anul trecut, în județ au fost înregistrate 132 de mame minore, cea mai tânără mămică fiind o fată în vârstă de 13 ani.

Cele mai multe dintre tinerele mame provin din medii vulnerabile. Potrivit acesteia, primăriile comunelor și orașelor unde există mari probleme ar trebui să își coaguleze eforturile în zona socială pentru a interveni în vederea prevenirii și reducerii numărului de mame minore. Asistenții sociali încearcă să ajungă în aceste comunități vulnerabile, dar în cele mai multe cazuri nu li se permite accesul.