A apărut, în colecția Poesis a Editurii „Caiete Silvane”, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, un nou volum: „Arca poeziei, 100 de poeți străini în selecția lui Viorel Mureșan”, Ediția a III-a, revizuită și augmentată. Cartea va fi lansată la Zilele revistei „Caiete Silvane” (20-21 martie 2026).

Pier Paolo Pasolini pretindea că știe bine „că sunt foarte puțin cititorii care citesc în întregime, de la cap la coadă, o carte de poezie”. Tot el adăuga „că sunt cititori care, dintr-o carte de poezii, citesc numai una”, în cazul acestora oferindu-se să aleagă pentru ei. Demersul său, din ale cărui falduri își scoate capul și un gând pedagogic, m-a inspirat și pe mine, când am pornit la drum. Văd acum poezia universală ca pe un fenomen epifanic și discontinuu, manifestare a spiritului uman sub diferite forme, prin geniile sale lirice. De aceea am adunat laolaltă într-un interval de – iată! – deja: opt ani și trei luni, o sută de poeți, din toate timpurile, scriindu-și opera în osebite graiuri, dar uniți în efortul de a da glas aceleiași lumi nevăzute. Pe da altă parte, Arca poeziei, alcătuirea ei mai bine zis, îmi este, tot de atâta timp, „jurnal intim”, căci gestul alegerii câte unui poem are aceeași pioasă răspundere ca notarea gândurilor într-un blocnotes. (Viorel Mureșan, ianuarie 2026)

Poeții clasici antologați de Viorel Mureșan sunt Vladimir Holan, Walt Whitman, Cesare Pavese, Paul Celan, Vincenzo Cardarelli, Yvan Goll, Ady Endre, Edith Södergran, Rainer Maria Rilke, Sylvia Plath, Georg Trakl, Guillaume Apollinaire, Vasko Popa, Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, Konstantinos P. Kavafis, Wislawa Szymborska, Friedrich Hölderlin, Matsuo Bashō, Ted Hughes, Eugenio Montale, Ingeborg Bachmann, Richard Brautigan, Serghei Esenin, Pablo Neruda, René Char, Artur Lundkvist, Zbigniew Herbert, Ismail Kadare, Theodore Roethke, Giuseppe Ungaretti, Fernando Pessoa, Srečko Kosovel, Bertolt Brecht, Federico García Lorca, Hermann Hesse, Hafez, Dino Campana, Ghiorghios Seferis, Bob Dylan, Michel Deguy, Czesław Miłosz, James Joyce, Juan Ramón Jiménez, Umberto Saba, Hugo von Hofmannsthal, Murilo Mendes, Odysseas Elytis, Maurice Maeterlinck, William Blake, Nelly Sachs, Carl Sandburg, Dante Aligheri, William Shakespeare, Antonio Gamoneda, Samuel Beckett, Rudaki, Alain Bosquet, Octavio Paz, Edgar Lee Masters, Friedrich Nietzsche, Kahlil Gibran, Mario Luzi, Tadeusz Różewicz, José Saramago, Jacques Prévert, Osip Mandelstam, Ezra Pound, Yosa Buson, César Vallejo, Pablo Picasso, Else Lasker-Schüler, Iannis Ritsos, Halina Poświatowska, T.S. Eliot, Salvatore Quasimodo, Sappho, Vicente Aleixandre, Miroslav Holub, Tomas Tranströmer, Hans Magnus, Enzensberger, O.V. de L. Milosz, William Butler Yeats, Rabindranath Tagore, Louise Glück, Manuel Cortés Castañeda, Nis Petersen, Kobayashi Issa, Alda Merini, Johann Wolfgang Goethe, Jorge Guillén, Gunnar Ekelöf, Henri Michaux, Wallace Stevens, Fujiwara No Shunzei, Gottfried Benn, Uuno Kailas, Pier Paolo Pasolini, Jan Polkowski, Robert Frost.

M. S.