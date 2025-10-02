Controale ale polițiștilor sălăjeni în gări și trenuri

Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Sălaj, alături de polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei ai Poliției Municipiului Zalău, au desfășurat o acțiune la data de 1 octombrie care a vizat stațiile sălăjene ale CFR, zonele adiacente acestora, precum și trenurile de călători care au tranzitat județul.

Scopul principal al activităților l-a reprezentat creșterea gradului de siguranță publică, descurajarea și prevenirea faptelor antisociale, precum și combaterea consumului și traficului de substanțe interzise în zona transportului feroviar.

Trei stații de cale ferată au fost verificate, iar oamenii legii au efectuat patrulări pe opt trenuri de călători. Polițiștii au legitimat 67 de persoane, au verificat 21 de autoturisme și au controlat 12 bagaje ale călătorilor. De asemenea, au fost depistate 14 persoane care călătoreau fără a deține bilet de călătorie.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 6.300 de lei și a fost reținut un permis de conducere.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul unui echipaj canin din cadrul IPJ Sălaj, al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj și al a doi inspectori din cadrul Companiei Naționale de Căi Ferate.

Astfel de activități preventive și de control au ca obiectiv responsabilizarea călătorilor, prevenirea fenomenului infracțional din zona stațiilor CFR și din trenuri, precum și creșterea încrederii cetățenilor în forțele de ordine.