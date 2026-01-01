Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini pentru anul 2026

Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini noi, admişi pe piaţa forţei de muncă din ţara noastră, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii, potrivit News.ro. Măsura vine în contextul în care angajatorii au raportat în mod repetat locuri de muncă vacante pe care nu le-au putut ocupa, iar cererea pentru avize de angajare a cetăţenilor din alte state este semnificativă, a relatat sursa citată.

Conform sursei menţionate, principalele domenii de activitate afectate de lipsa de personal: curier (26.275), manipulant mărfuri (20.912), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (20.484), muncitori în construcţia de clădiri (17.799), lucrător comercial (16.246), şofer de autoturisme şi camionete (12.237), ajutor bucătar (12.077), conducător auto transport rutier de mărfuri (11.135), muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (10.878) şi agent de securitate (10.438).

În acelaşi timp, a mai transmis sursa amintită, până la data de 30 septembrie 2025 au fost eliberate 83.914 avize de angajare/detaşare pentru lucrători străini, iar în curs de soluţionare erau 7.418 de solicitări, conform Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI).

Conform Inspecţiei Muncii, a informat News.ro, numărul de contracte individuale de muncă (CIM) noi ale salariaţilor cetăţeni ai unor state din afara Uniunii Europene, încheiate în perioada 1 ianuarie – 25 septembrie 2025, a fost de 73.213.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro