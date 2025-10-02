Companiile sunt în stand-by, populația este debusolată. Nimeni nu mai înțelege nimic

Din cauza impredictibilității legislației în domeniul impozitelor și taxelor, dar și a legislației în general, care afectează grav activitatea economică din România, toată lumea așteaptă, așteaptă fără să știe ce așteaptă, de fapt. După primul pachet legislativ, cel care a majorat TVA, accize etc., și care a găsit foarte urgent un consens între partidele aflate la guvernare, când vine vorba de reduceri de cheltuieli nu avem nicicum o înțelegere. De ce oare? Oare o fi de vină frica de faptul că se vor pierde voturi? Și atunci ce facem? Mergem voioși spre faliment, spre incapacitate de plată ca țară, de dragul voturilor, de fapt, de dragul celor care vor să rămână cu orice preț la putere? Cum altfel să înțelegem că nu se poate pune de acord coaliția aflată la putere în ceea ce privește reformele care ar putea să ne ajute să ne îndreptăm spatele de sub greutatea impozitelor și taxelor care de 3 ani se măresc an de an, care se preconizează să crească și în 2026?

Pentru că, de exemplu, impozitele pe proprietate deja s-a anunțat că vor fi mărite din 2026, dar cheltuielile bugetare nu și nu, rămân la fel, ba chiar mai mari, pentru că afectează salariații pe care guvernanții nu ar vrea să îi vadă afectați, în schimb pentru majoritatea populației nu este nicio problemă! În acest climat, când se așteaptă, când se vehiculează tot mai des noi majorări de impozite și taxe, pe lângă cele anunțate deja că vor intra în vigoare din 2026, de exemplu majorarea impozitului pe dividende la 16% de la 10%, deci o majorare de 60%, impozitele pe proprietate, companiile și-au pus investițiile pe stand-by, așteptând să vadă ce se va confirma din zvonurile de pe piață. Căci asta înseamnă impredictibilitate, zvonuri! Și ce faci când circulă zvonuri? Aștepți! Sau, și mai rău, te orientezi spre alte zări! Cheltuielile cu personalul nu mai trebuie reduse așa otova, cu nu știu ce procent care să se aplice la toți salariații bugetari, așa cum s-a întâmplat în 2010, din mai multe motive:

1. – reducerea salariilor cu păstrarea personalului îi va demobiliza pe cei care într-adevăr muncesc, ei vor fi nemulțumiți, pe bună dreptate, pentru că nu se justifică reducerea;

2. – într-o perioadă scurtă de timp vor protesta toți, nu numai cei îndreptățiți, pentru a li se mări salariile;

3. – cheltuielile cu personalul vor crește la loc, astfel că s-a pierdut un timp, iar problema a reapărut.

Ca urmare, singura soluție viabilă pentru reducerea deficitului bugetar, dar și pentru a avea o funcționare sănătoasă a instituțiilor centrale și locale este cea a dimensionării corecte a personalului angajat. Este și o chestiune de corectitudine față de cetățenii României cărora li se cer noi sacrificii în vederea reducerii deficitului bugetar. Sacrificii foarte mari pentru cei cu venituri mici, mai ales pentru pensionarii cu pensii mici. Să ne gândim că în timp ce veniturile le-au scăzut multor categorii sociale, inflația a crescut enorm, suntem la 9-10%, oficial, căci neoficial cred că este mult mai mare, adică o combinație letală, creștere de prețuri concomitent cu reducere de venituri (CASS de 10% pentru pensii mai mari de 3.000 lei, înghețarea pensiilor, creșteri de accize, TVA, eliminarea facilităților din agricultură și industrie alimentară, din construcții și IT etc.), toate acestea fac ca societatea românească să fie bulversată: populație și companii private. Toată lumea stă și se întreabă: ce se va întâmpla în viitor? Din partea coaliției vin mesaje contradictorii, ceea ce face și mai mult rău, ca atare aproape toată lumea este în stand-by. Sunt în stand-by unii, pentru că alții deja se gândesc la relocare, sătuli ca ce programează azi pentru un anumit orizont de timp să nu mai fie valabil mâine pentru că, vezi tu, s-a modificat, din nou!, legislația. Vorbim de luni de zile de tot felul de măsuri, unele au fost aprobate, altele sunt pe la Curtea constituțională, altele urmează, iar în acest timp contribuabilii nici nu mai știu care pachet a fost aprobat, care a fost modificat, care se aplică, care urmează, la care se opune o parte a puterii (culmea!), la care se opune opoziția, este o harababură! Având în vedere acest climat, este un miracol că agențiile de rating ne-au meținut clasificarea de bun pentru investiții, că altfel chiar era jale! De fapt, cred că a fost doar un gest de curtoazie, de încurajare, această menținere, este un semnal că reformele care se doresc, deocamdată nu au fost făcute, este calea cea care trebuie urmată. Să vedem ce se va întâmpla în continuare, poate totuși se vor limpezi cât mai repede apele, altfel nu ne așteaptă zile bune!

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro