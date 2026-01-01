Noul an începe cu vânt puternic în Sălaj

Anul nou începe cu intensificări ale vântului. Meteorologii au emis o avertizare meteorologică de Cod galben de intensificări ale vântului pentru 27 de județe, printre care și Sălajul.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea este valabilă începând de astăzi, 1 ianuarie, de la ora 23, și până vineri, 2 ianuarie, la ora 18.

Vântul va prezenta intensificări în anumite zone ale județului, cu viteze cuprinse între 70 și 90 km/h, potrivit meteorologilor.